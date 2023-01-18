وزير الفلاحة يتباحث مع سفيرة تركيا بالجزائر

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مباحثات مع سفيرة تركيا بالجزائر ماهينور اوزدمير غوكتاس.

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر الوزارة تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. بالإضافة إلى فرص التعاون والتبادلات المتاحة في المجال الفلاحي لاسيما فيما يخص الشهادات الصحية البيطرية، مختلف التبادلات التجارية، الزراعات الاستراتجية في الجنوب، إنتاج القطن و كذا الاستثمار في الصناعات الغذائية.

وأضاف البيان الوزارة ان الطرفان إتفق على عقد اجتماع للخبراء و رجال الأعمال (الجزائر – تركيا) خلال مارس المقبل لدراسة الملفات وفرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.