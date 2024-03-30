وزير الفلاحة يترأس إجتماعا لتقييم مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، إجتماع عمل مع محافظي الغابات للولايات المعنية بالمخطط الوطني للوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها.

وتندرج أشغال هذا الإجتماع في إطار تنفيذ الإجراءات الإستباقية التي يتضمنها مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات الخاص بموسم 2024. حيث تم تقييم مدى تقدم الأشغال فيما يتعلق بإنجاز المشاريع المسجلة لدى الولايات المعنية بجهاز مكافحة حرائق الغابات لسنة 2023. لا سيما إنجاز الخنادق المضادة للحرائق، و أبراج المراقبة، فتح و تهيئة المسالك الغابية. بالإضافة كذلك إلى إنجاز الأشغال الحراجية و رصد نقاط المياه.

كما ذكر الوزير بالإجراءات الإستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية في إطار المخطط الوطني لمكافحة الحرائق. لا سيما تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات شهرين قبل بداية الموسم. و اقتناء طائرات الإطفاء إضافة إلى الوسائل المجندة من طرف قطاع الغابات والحماية المدنية. مشددا على ضرورة إستدراك التأخر المسجل في بعض الولايات. و تسليم كافة المشاريع المنجزة قبل نهاية شهر أفريل القادم.