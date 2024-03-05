وزير الفلاحة يترأس الإجتماع التقييمي الرابع للإحصاء العام

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، الإجتماع الرابع للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة. حيث تم عرض تقييم أولي لعملية الإحصاء النموذجي الأخير على مستوى 6 ولايات نموذجية.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، فقد تم عقد الإجتماع الرابع للجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة ( RGA). برئاسة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيس اللجنة. حيث تم من خلاله عرض تقييم أولي لعملية الإحصاء النموذجي الذي أجري في ظروف جيدة. خلال الفترة الممتدة من 18 فيفري إلى 03 مارس 2024 على مستوى 6 ولايات نموذجية.

وناقشت اللجنة نقاط عدة، لاسيما تلك التي تتعلق بالحملة الإعلامية التي سترافق العملية الكبرى للإحصاء العام للفلاحة. و تكوين أعوان الإحصاء و كذا تعزيز الوسائل اللوجستية التي ستسخر للإحصاء العام.