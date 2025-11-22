وزير الفلاحة يترأس لقاءً وطنياً حول واقع وآفاق شعبة الحبوب

ترأس ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم السبت، لقاءً وطنياً خُصص لمناقشة واقع وآفاق شعبة الحبوب.

اللقاء جرى بمشاركة ممثلي المنتجين من مختلف الولايات، إلى جانب رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين.

تم خلال هذا اللقاء فتح نقاش موسع وصريح حول واقع شعبة الحبوب والاستماع لانشغالات المنتجين واقتراحاتهم الكفيلة بإعطاء دفعة جديدة لهذه الشعبة.

تم في هذا اللقاء التطرق إلى إعادة النظر في نظام دعم مختلف مدخلات الإنتاج (الأسمدة، البذور، إلخ)

وأيضا استحداث عروض تأمين جديدة تغطي مختلف المخاطر التي يواجهها الفلاحون (العوامل الطبيعية، الجفاف، إلخ).

بالإضافة إلى توظيف موارد مائية جديدة في الولايات التي تعاني من الجفاف بدعم إنجاز الحواجز المائية، جمع مياه الأمطار، وتثمين المياه المستعملة.

والتطرق إلى تحسين المسار التقني الخاص بزراعة الحبوب وتكييفه مع خصوصيات كل منطقة ومتطلبات المنتجين، بإشراك المعاهد التقنية وتعزيز دورها في رفع الأداء ميدانياً.

كما تم التطرق إلى التمويل، مع ضرورة إيجاد الحلول المناسبة للفلاحين المدينين بسبب الجفاف وإعادة النظر في شروط وإجراءات الحصول على القرض الموسمي “الرفيق”، وكذا إنشاء القروض المصغرة الموجهة للفلاحين.

وتوفير العتاد الفلاحي المتقدم والمتخصص لرفع الإنتاج وتفادي ضياع المحصول عند الحصاد، وتوفير قطع الغيار. وأيضا تبسيط الإجراءات الإدارية على الفلاحين. بالإضافة إلى توفير أصناف بذور تتأقلم مع طبيعة كل منطقة.

من جهته أكد الوزير على إيجاد حلول آنية لبعض الانشغالات المطروحة، فيما سيتم حل باقي الانشغالات المتبقية قريباً.