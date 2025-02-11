وزير الفلاحة يترأس لقاء عمل مع وفد وزاري عماني

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، لقاء عمل مشترك مع وفد وزاري عماني، يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، تمت خلال هذا اللقاء الثنائي مناقشة عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك. لا سيما ما تعلق بالاستثمار الفلاحي والصيد البحري.

واستعرض الطرفان فرص الاستثمار المتوفرة لدى البلدين، وكذا التجارب والسياسات الزراعية المنتهجة في كل من الجزائر وسلطنة عمان.

كما اعتبر وزير الفلاحة أن هذه الزيارة تشكل أول خطوة للتجسيد الفعلي لمخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، وأخيه السلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة التي قام بها إلى سلطنة عمان سنة 2024.

وقدم الوزير ملخصاً لأهم محاور الاستراتيجية التنموية التي تعكف الحكومة على تجسيدها. من أجل تعزيــز الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصــاد الوطني.

مبرزاً المزايا والتحفيزات التي يتضمنها قانون الاستثمار الجــديد لفائــدة المتعاملين الوطنيين والأجانــب.

كما ذكّر الوزير بالأهداف التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها عبر تجسيد المخطط الوطني لتنمية الزراعات الاستراتيجية. الذي يوفر فرص استثمار واعدة للمستثمرين، لا سيما في ولايات الجنوب.

كما كان للوفد العُماني لقاء مع وزير الصحة، عبد الحق سايحي، وكذا المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

فيما سيقوم الوفد بزيارات ميدانية إلى ولايات الجزائر العاصمة وبومرداس والبليدة، للاطلاع على بعض المنشآت الصناعية والزراعية.