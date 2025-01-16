وزير الفلاحة يتفقد عدة مشاريع بالوادي

عاين وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، خلال زيارته إلى ولاية الوادي، اليوم، محيطات فلاحية ببلدية ورماس المتخصصة في إنتاج مختلف أنواع الخضروات، لا سيما البطاطا.

كما اطلع شرفة على مختلف البرامج التنموية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفتح المسالك الفلاحية، والمشاريع الخاصة بتعزيز قدرات التخزين الحبوب.

وحسب بيان الوزارة، استفادت ولاية الوادي بـ 11 مركزا جواريا وصومعة استراتيجية بسعة تخزين اجمالية تصل إلى 1.55 مليون قنطار.

ومن جهتهم، عبّر الفلاحون عن ارتياحهم إزاء الدعم المقدم من طرف الدولة. لا سيما في ما تعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء، وفتح المسالك الفلاحية.