وزير الفلاحة يتفقد محطة معالجة وتوضيب بذور الحبوب بالمدية

أجرى وزير الفلاحة و التنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، زيارة عمل وتفقد لتعاونية الحبوب و البقول الجافة البرواقية بالمدية.

وزير الفلاحة الذي كان رفقة المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، عبد الرحمان بوشهدة وقف على عملية توسيع وحدة تخزين الحبوب لتصل طاقتها إلى 200,000 قنطار.

كما تفقد وزير الفلاحة ايضا أشغال إنجاز محطة معالجة و توضيب بذور الحبوب لتصل طاقتها إلى 1500 قنطار/يوم.

بالإضافة إلى إنجاز محطة معالجة و توضيب بذور الشعير لتصل طاقتها إلى 1200 قنطار /يوم.

واغتنم وزير الفلاحة تواجده بالولاية لزيارة الشباك الموحد والوقوف على سيرورة العمل ومدى تقدم الملفات الخاصة بالتمويل والتموين والتخزين ورفع العراقيل البيروقراطية التي يعاني منها الفلاح