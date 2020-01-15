وزير الفلاحة.. يجب المحافظة على جودة العسل

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، بضرورة المحافظة على جودة العسل.

وقال شريف عماري، على هامش انطلاق معرض الحمضيات، اليوم الأربعاء، إنه يجب الفصل بين المنتج والمستهلك عن طريق المخبر.

وأضاف وزير الفلاحة، أن القطاع يعمل على تشجيع التصدير للخارج ويشتغل على الطلب للخارج لحماية المنتوج والمساعدة على تربية النحل.

وطالب من جهتهم، منتجو العسل من والي العاصمة، تهيئة مساحات عبر البلديات لعرض منتجاتهم.

وأشار، وزير الفلاحة، إلى أن مربي النحل يملكون ذكاء كبير، قائلا “نثمن مجهودكم ونساعدكم في انتاجكم”.

ويقوم وزير العمل ووزير الفلاحة ووالي العاصمة بزيارة إلى معرض الحمضيات ببلدية سيدي موسى بالعاصمة.