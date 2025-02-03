وزير الفلاحة يجتمع مع مهنيي شعبة البطاطا

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، لقاءا مع منتجي البطاطا ومكثفي بذور هذا المنتوج. خصص لمناقشة عدة مواضيع تدخل في إطار إعادة هيكلة الشعبة.

وكان الاجتماع حسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، فرصة للتطرق إلى عملية جني البطاطا ما بعد الموسمية وبداية غرس البطاطا الموسمية، وبرنامج الضبط الخاص بهذه المادة. بالإضافة كذلك إلى مراجعة جهاز دعم مكثفي البذور بطلب من المهنيين، ومواضيع أخرى تتعلق باستقرار و تطوير الشعبة. إلى جانب الاستماع لانشغالات المهنيين.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على تسوية دفع منحة دعم مؤسسات تكثيف بذور البطاطا قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025. كما سيتم تنظيم ورشات يشارك فيها ممثلو المهنيين وإطارات الوزارة لمناقشة كافة الانشغالات المطروحة من طرف المهنيين واقتراح الحلول المناسبة لها”.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذا الاجتماع يأتي ضمن جهود القطاع لتعزيز الإنتاج الوطني وضمان استدامة وتطوير هذه الشعبة الحيوية.

للإشارة، فقد عرف اللقاء حضور كل من الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، وممثلين عن الفيدرالية الوطنية لشعبة البطاطا. بالإضافة كذلك إلى مدير الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم (ONILEV)، ومدير الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع (SARPA). إلى جانب مجموعة من المنتجين والمكثفين من مختلف ولايات الوطن، بحسب ما جاء في البيان.

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