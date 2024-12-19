وزير الفلاحة يحسم الجدل.. هذه أسباب منع دخول المواشي للجنوب

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، أنه لا يسمح بتنقل الحيوانات من الجنوب الكبير إلى الجنوب.

وأضاف شرفة خلال رده على سؤال بمجلس الأمة، حول ماهي الأسباب التي تحول دون دخول المواشي للجنوب رغم السماح لها بالرعي في الجنوب الكبير. أن التنقل للحيوانات من الجنوب الكبير إلى الجنوب لا يسمح بها. و يستثنى من هذا المنع المواشي التي تخضع للرقابة الصحية والموجهة للذبح لتزويد سكان تمنراست وعين صالح. مضيفا أن قرار المنع جاء لإجراءات قانونية ولحماية صحة السلالة.

وأوضح وزير الفلاحة، أنه تم منح ترخيص استثنائي للحلوم الحمراء من ولايات الجنوب الى ولايات الشمال. أين تم تحويل كمية إجمالية إلى الشمال تقدر بـ 403 طن سنة 2021، أما سنة 2022 بلغت كمية اللحوم 316 طن. في حين سنة 2023 بلغت الكمية 11771 طن، وسنة 2024 بلغت الكمية 10287 طن.

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