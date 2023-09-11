وزير الفلاحة يحسم الجدل ويكشف سبب إستيراد اللحوم الحمراء

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، أنه تم إتخاذ عدة إجراءات من أجل حماية الثروة الحيوانية لتغطية إحتياجات الوطن حيث تم اللجوء إلى الإستيراد.

وأشار وزير الفلاحة خلال ندوة صحفية على هامش عرض الإستراتيجية الوطنية لتطوير إنتاج الحبوب المنجزة من قبل باحثين من قطاعات عديدة. بخصوص إستيراد اللحوم الحمراء، أن الطلب المتزايد على هذه المادة خاصة خلال الصيف والدخول الإجتماعي على غرار الإقامات الجامعية والمطاعم المدرسية والمناسبات هو السبب وراء استيراد هذه المادة لخفض الضغط على المستهلك. وخفض الأسعار وانسجام بين الانتاج والسعر المطبق في السوق.

كما أكد وزير الفلاحة، أن المربي ليس سبب المضاربة. حيث تم إتخاذ قرار بتوفير المواد العلفية على مستوى الوطن. حيث كان في السابق 0.3 كلغ من العلف يوجه للنعجة. غير أنه وبداية من الفاتح أكتوبر المقبل ستكون المواد العلفية متوفرة عبر كافة التراب الوطني.

وأضاف وزير الفلاحة، أنه بإمكان المربين الحصول على الأعلاف بـ 3200 دينار طول العام شريطة أن يكون لديه بطاقة على مستوى الغرفة الفلاحية. مؤكدا أن عهد إرتفاع الأسعار قد إنتهى.