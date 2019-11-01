وزير الفلاحة يحل بولاية باتنة في زيارة عمل وتفقد

حلّ، مساء أمس، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، بولاية باتنة، في زيارة عمل وتفقد لقطاعه بالولاية.

وحسب يبان الولاية، فإنّ وزير الفلاحة شريف عماري قد حلّ بعاصمة الأوراس، أين كان في استقباله والي الولاية فريد محمدي رفقة إطارات الولاية.

وقد قام المشرف الأول عن قطاع الفلاحة في الجزائر بزيارة عدة بلديات، أين عاين عن كثب مستثمرات فلاحية.

وأعطى الوزير إشارة انطلاق استغلال محيط السقي الوضحة ببلدية اشمول، مع توزيع عقود إمتياز لفائدة فلاحين، وزيارة معرض فلاحي لمنتجات المنطقة.

كما قام بتكريم أرامل الشهداء وتكريم مجاهدين من عمال الغابات المتقاعدين بدشرة أولاد موسى، والتي تزامنت مع إحتفالات الذكرى الـ65 لإندلاع الثورة.