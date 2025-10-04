وزير الفلاحة يدشن مجمع التبريد للتخزين والتوزيع بسعة 10 آلاف متر مكعب بغرداية

في إطار زيارته الميدانية إلى ولاية غرداية، أشرف اليوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد على تدشين مجمع تبريد ضخم مخصص للتخزين والتوزيع بسعة إجمالية تقدر بـ 10.000 متر مكعب، بمنطقة واد نشو وذلك بحضور السلطات المحلية والولائية، وعدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي.

ويعد هذا المشروع من أكبر المنشآت من نوعها على مستوى الجنوب الجزائري، إذ سيساهم في تحسين شروط حفظ المنتجات الفلاحية. ودعم سلسلة التموين الوطنية، بما يضمن استقرار الأسعار على مدار السنة والحد من ضياع المنتوجات.

وأكد الوزير بالمناسبة أن هذا الصرح الجديد يدخل ضمن الاستراتيجية الوطنية لعصرنة القطاع الفلاحي. من خلال إنشاء شبكات لوجستية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمراكز التخزين والتوزيع، بهدف تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية.

كما أشاد الوزير بديناميكية المستثمرين المحليين بولاية غرداية، الذين ساهموا في إنجاز مشاريع نموذجية في مجالات الإنتاج. التبريد، والتحويل، ما يعكس ـ حسب قوله ـ “الرؤية الجديدة لفلاحة جزائرية عصرية ومستدامة”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور