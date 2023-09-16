وزير الفلاحة يدعو الصيادين إلى ضرورة احترام مخطط الصيد لكل ولاية

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، مولاية ولاية وهران، الصيادين إلى ضرورة احترام مخطط الصيد لكل ولاية، الذي يحدد فترات الصيد، مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطيادها.

وخلال اشرافه رفقة والي وهران سعيد سعيود، على الإفتتاح الرسمي لنشاط الصيد البري للموسم 2023_2024 بغابة المسيلة ببلدية بوتليليس. استمع الوزير إلى تقديم عرض مفصل حول حال فيديرالية الصيادين، كما شارك رفقة الوالي في عملية إطلاق رمزي للطرائد وغرس رمزي للأشجار.

وذكّر هني أعوان الغابات باتخاذ الاجراءات اللازمة لجعل نشاط الصيد فعالا من خلال تنظيم الصيادين وتدريبهم. من أجل الحصول على رخصة الصيد مع وضع و تحديد المناطق المخصصة لهذا النشاط.

وفي نفس السياق، أكد الوزير على الصيادين بضرورة احترام مخطط الصيد لكل ولاية الذي يحدد فترات صيد. مختلف أنواع الطرائد المرخص بصيدها، والعدد الذي يسمح لكل صياد باصطيادها.

كما دعا الوزير محافظي الغابات لمرافقة الصيادين من خلال التكوين و إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة. التي تترتب عن افتتاح موسم الصيد و ممارسته في ظروف حسنة مع إتخاذ كافة الترتيبات الوقائية والأمنية الخاصة بسلامة الأشخاص وإحترام التوازن الإيكولوجي.