وزير الفلاحة يدعو بنك “BADR” لرفع العراقيل عن تمويل الفلاحين

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، بنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” لرفع عراقيل تمويل الفلاحين.

تطرق وزير الفلاحة، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع الرئيس المدير العام للبنك إلى “القيود التي تعرقل مزارعي الحبوب لاسيما إشتراط البنك إحضار مجموعة كبيرة من الوثائق الإدارية المتعلقة بالتمويل والتأمين”.

حيث أكد حمداني على “ضرورة رفع كل هذه المعوقات التي لها تأثير سلبي على حسن سير موسم الحبوب”.

مطالبا في ذات السياق البنك بتقليص مدة معالجة الملفات وتخفيف الملف الإداري المطلوب من الفلاحين.

حيث أكد الرئيس المدير العام لبنك “بدر” إلتزامه بالتكفل في أقرب الآجال بكل الإنشغالات التي يطرحها الفلاحون.

من جهة أخرى تباحث الطرفان مشروع الإتفاقية بين البنك والوزارة، التي تمت مراجعتها والمتعلقة بقرض “الرفيق”.