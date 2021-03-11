وزير الفلاحة يزور المستثمرة الفلاحية “SPA Beldi Agrolival” بميلة

أخبار الجزائر
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وزير الفلاحة يزور المستثمرة الفلاحية “SPA Beldi Agrolival” بميلة
بقلم نادية بن طاهر

قام وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، بزيارة المستثمرة الفلاحية SPA BELDI AGROLIVAL بميلة.

وتدخل هذه المستثمرة الفلاحية، في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتتربع على مساحة 1091 هكتار.

وتختص المستثمرة في إنتاج الحبوب “القمح الصلب واللين، الشعير، وحبوب جافة”، وزيت الزيتون، وخضروات.

بالإضافة إلى تربية الأغنام “2800 رأس” والأبقار الحلوب “435 رأس”.

وكذا تربية النحل وإنتاج السلجم الزيتي COLZA، كأول تجربة لها.

ووقف الوزير على عرض لمؤشرات قطاع الفلاحة والغابات بالولاية قدمه مدير المصالح الفلاحية بالولاية.


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