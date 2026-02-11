وزير الفلاحة يستعرض إستراتيجية الجزائر لتعزيز أمنها الغذائي بروما

يشارك ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، في أشغال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، المنعقدة بالعاصمة الإيطالية روما يومي 10 و11 فيفري 2026.

وشكّلت هذه الدورة مناسبة لاستعراض أبرز إنجازات الصندوق خلال السنة الماضية، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجيات هذه المؤسسة المالية. الرامية إلى دعم المزارعين الصغار، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين سبل العيش في المناطق الريفية. لا سيما في ظل التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، واستمرار الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وتتناول هذه الدورة موضوعًا رئيسيًا بعنوان: “من المزرعة إلى السوق: الاستثمار مع رواد الأعمال الشباب”. حيث ناقش مجلس المحافظين سبل تعبئة الموارد المالية وتعزيز الشراكات مع الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. بما يضمن تمويل برامج تنموية أكثر استدامة وشمولًا، مع التركيز على تمكين المرأة الريفية، ودعم الشباب، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا الزراعية.

كما تم التطرق إلى آليات تعزيز قدرة المجتمعات الريفية على الصمود أمام التغيرات المناخية، وتوسيع نطاق المشاريع الموجهة لتحسين الإنتاجية الزراعية. وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

واستعرض ياسين وليد، في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح أشغال الدورة اليوم، المحاور الكبرى للاستراتيجية المعتمدة من طرف الجزائر لتعزيز أمنها الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف الأقاليم، لا سيما في المناطق الريفية والصحراوية بالجنوب الكبير. مشيرا إلى مختلف البرامج التنموية التي تعكف الحكومة على تجسيدها لفائدة المزارعين “الفلاحين والمربين” على مستوى المناطق الريفية، والمناطق الجافة وشبه الجافة “الهضاب العليا والجنوب”. لا سيما ما تعلق بربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء وفتح المسالك الريفية، إضافة إلى توفير البنى التحتية لفائدة المستثمرين في الزراعات الصحراوية، مثل الطرقات والاتصالات والمنصات اللوجستية.

كما أكد السيد ياسين وليد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لعصرنة القطاع الفلاحي بالاعتماد على البحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة. بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام الموارد، سواء كانت طبيعية أو مالية.

وعلى هامش أشغال الدورة، تحادث السيد ياسين وليد مع عدد من وزراء الفلاحة للدول المشاركة. كما عقد لقاءً ثنائيًا مع ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وهذه المؤسسة الدولية، لا سيما في مجال الدعم التقني.