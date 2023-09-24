وزير الفلاحة يستعرض فرص وإمكانيات الإستثمار مع الأردن

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني ، رفقة وزير الزراعة الأردني خالد حنيفات. على إفتتاح فعاليات أشغال منتدى بين المتعاملين الإقتصادين الجزائريين والأردنيين. بالغرفة الوطنية للفلاحة(سفاكس) الجزائر العاصمة.

وحسب بيان للوزارة خصص هذا اللقاء لإستعراض الفرص وامكانيات الاستثمار المشتركة مع الجانب الأردني. في المجال الفلاحي والصناعات الغذائية في إطار قانون الاستثمار الجديد.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الملتقى سيسمح بتجسيد خريطة الطريق الجزائرية الأردنية. لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار الموقعة يوم 21 فيفري 2023، بمناسبة زيارة وفد اردني متنوع للجزائر. كما سمح هذا اللقاء بتعارف بين متعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين.

يشار أن الملتقى شارك فيه كل من المدير العام للوكالة الجزائرية للإستثمار . ممثلي وزارة الماليةو وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

و في كلمة ألقاها هني خلال هذا الملتقى أكد أن قطاع الفلاحة يساهم اليوم،بنسبة 7،14 % في الناتج الداخلي الوطني الخام(PIB). ويشغل ربع اليد العاملة الناشطة أي حوالي 2،7 مليون شخص. و بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي سنة 2022 حوالي 4.500 مليار دينار جزائري أي ما يعادل 35 مليار دولار أمريكي.

مضيفا أنه “تم تحقيق هذه النتائج بفضل الإجراءات الهامة التي اتخذتها الدولة خلال الثلاث سنوات الاخيرة. تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية”.

وذكر على سبيل المثال رفع دعم انتاج المواد الاستراتجية، مراجعة النصوص التنظيمية التي تهدف الى عصرنة الانتاج. تطهير العقار الفلاحي، وضع اطار خاص بتحفيز الاستثمار الفلاحي المهيكل، الرقمنة الكلية لكافة التعاملات في القطاع.

انشاء هيئة مختصة في ترقية الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي

وفيما يخص الاستثمار الفلاحي المهيكل، تم انشاء هيئة مختصة في ترقية الاستثمار في انتاج وتحويل المنتجات. ذات الطابع الاستراتيجي (الحبوب، الزراعات السكرية والزيتية، الاعلاف). بتثمين القدرات الكامنة في مناطق الجنوب وهي: ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالاراضي الصحراوية”. الذي تم تفعيله في أفريل 2021،ولدعم هذه الدينامكية تم استحداث شبكة من المنصات اللوجستية. على مستوى عدة ولايات جنوبية مهيئة حسب المقاييس الدولية مخصصة لتخزين وتوضيب المنتجات الفلاحية. مما يعكس رغبة الجزائر لتطوير الإمكانات الكبيرة لولايات الجنوب في الإنتاج الوطني والتصدير.

كما أكد الوزير هني أن فرص الاستثمار الفلاحي لا تقتصر فقط على مجال الانتاج والتحويل والثمين. بل هناك مجالات أخرى مهمة ومربحة للمستثمرين. وخص بالذكر مجال البحث ونقل التكنولوجيا لا سيما فيما يتعلق بتطوير التقنيات الحيوية (زراعة الانسجة في مجال الخضروات. التحسين الوراثي، نقل الاجنة، التلقيح الاصطناعي…الخ).

وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم عرض مفصل حول قانون الاستثمار الجديد و كذا عروض وامتيازات الاستثمار في المجال الفلاحي. من قبل الاطارات المركزية لوزارة الفلاحة و التنمية الريفية بهدف توضيح الرؤية فيما يخص فرص الاستثمار المتاحة في الجزائر.