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وزير الفلاحة يستقبل السفير الجزائري الجديد بموسكو

بقلم نادية بن طاهر
وزير الفلاحة يستقبل السفير الجزائري الجديد بموسكو
وزير الفلاحة يستقبل السفير الجزائري الجديد بموسكو
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استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الأربعاء، سفير الجزائر الجديد بموسكو.

وحسب بيان للوزارة، ناقش حمداني والذي يترأس اللجنة المختلطة الجزائرية الروسية من الجانب الجزائري، مع السفير، علاقات التعاون بين الجزائر وروسيا.

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