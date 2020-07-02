وزير الفلاحة يستقبل ممثل منظمة الزراعة والتغذية بعد نهاية مهامه في الجزائر

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني اليوم الخميس، ممثل منظمة الزراعة والتغذية في الجزائر، نبيل عساف الذي قام بزيارة وداع بعد نهاية مهامه في الجزائر.

وجرى هذ اللقاء بحضور الأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الفاو، محمد الأمين حموني وكذا إطارات من الوزارة.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، فإن الطرفان إستعرضا خلال هذا اللقاء مختلف مشاريع الشراكة والتعاون التي تدعمها منظمة الفاو في الجزائر، لاسيما في مجال الغابات وتثمين المواد الزراعية وتغيرات المناخ.

كما تمحورت المحادثات حول برنامج تطوير شجرة الأرقان والزراعة البيولوجية والمنتجات الخشبية وغير الخشبية وكذا تكوين أعوان الغابات في مجال الحماية من حرائق الغابات ومكافحتها، يضيف ذات المصدر.

هذا وشدد حمداني على أهمية القيام بتقييم المشاريع المنجزة في إطار التعاون مع منظمة التغذية والزراعة، وإدراج مشاريع جديدة “منسجمة” و”حقيقية” تستجيب لتوقعات المهنيين الفعلية، إلى جانب القيام بتأطير تقني وعلمي للقطاع.

و في الأخير أعرب حمداني عن رغبته في مواصلة هذه المنظمة الأممية لالتزاماتها لاسيما بخصوص إتمام المشاريع الجارية وتفقد المشاريع الجديدة من حيث التكوين والتأطير والبحث.