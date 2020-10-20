وزير الفلاحة يستمع لإنشغالات أعضاء لجنة قرية “آث أرقان”

استقبل وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الثلاثاء، أعضاء لجنة قرية “آث أرقان” ببلدية اقوني قغران، بحضور كريم يونس، وسيط الجمهورية.

وحسب بيان للوزارة، طرح ممثلي هذه المنطقة النائية انشغالات يتعلق بعضها بتهيئة طريق داخل الحظيرة الوطنية لجرجرة، لفك العزلة على الساكنة.

كما قدم ممثلي سكان قرية “آث أرقان” التي تعتبر منطقة ظل، اقتراحات جماعية لحماية الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة.

مؤكدين على حرصهم واستعدادهم للمساهمة في الحفاظ على البيئة والإرث الطبيعي وتطويره.

وبعد الاستماع لانشغالاتهم، عبر الوزير على استعداده والتزامه بالاستجابة لها، وكذا دراسة السبل والوسائل الرامية إلى تحسين ظروف معيشة ساكنة هذه المنطقة أو غيرها من المناطق المعزولة.

ومن جانب أخر، تم تسليم جملة من انشغالات الفلاحين للوزير من قبل وسيط الجمهورية، قصد النظر فيها واتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الشأن.

وأشار البيان، أنه وفي إطار محاربة البيروقراطية وتقريب الادارة من المهنيين، تم تنصيب خلية الاصغاء والتوجيه في شهر أوت المفارط، على مستوى الوزارة.

وتهدف هذه الخلية، لمتابعة انشغالات وتوجيه كافة المتدخلين في القطاع، بما فيهم الفلاحين والمربين والمستثمرين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين، والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني والباحثين والجامعيين.