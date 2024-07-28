وزير الفلاحة يشدد على تسريع وتيرة إنجاز مجمع إنتاج الحليب المدعم

تفقد وزير الفلاحة و التنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، مشروع انجاز مجمع لإنتاج الحليب المقنن والمدعم بسعة مليون لتر يوميا. والكائن بالمنطقة الصناعية ببلدية الرويبة في العاصمة.

و قدم لوزير الفلاحة عرضا حول المشروع التي تشرف الأشغال فيه على النهاية، حيث عرف نسبة تقدم كبيرة في الأنجاز فاقت 90 بالمائة.

وفي هذا الصدد، شدد شرفة على ضرورة التسريع في وتيرة الإنجاز و تسليم المشروع قبل نهاية السنة.

ويحتوي المركب على وحدة لإنتاج الحليب المدعم، و وحدة لإنتاح الحليب المعقم بدرجة حرارة عالية (UHT). حيث

ستسمح قدراته الانتاجية بتموين الجزائر العاصمة و الولايات المجاورة بمادة الحليب.