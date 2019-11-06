وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الصالون الدولي للصيد البحري واستلام تاسع صومعة لتخزين الحبوب

اشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري رفقة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري عزالدين ابو ستيت على افتتاح الطبعة الثامنة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات.

والذي تم تنظيمه بمركز الاتفاقيات محمد بن احمد من 6 الى 9 نوفمبر وبمشاركة حوالي 200 عارض من 21 بلدا .

والهدف الصالون الدولي إيجاد فرص للاستثمار في مجال تربية المائيات حيث حضرت مصر كضيف شرف خلال الصالون كونها رائدة في مجال إنتاج المائيات وتربية السمك في المياه العذبة.

اين تم الامضاء على اتفاقية شراكة بين البلدين بانشاء مزرعة نموذجية بمنطقة بوقايس ببشار وذلك لنقل الخبرات المصرية إلى الجزائر والاستفادة من تجربتها في تطوير شعبة الاستزراع السمكي مثل سمك البلطي.

كما اشرف وزير الفلاحة بحضور وزير الزراعة واستصلاح الاراضي المصري على انطلاق حملة تشجير واسعة بالولاية، تشمل عددا من الفضاءات الغابية.

وكذا الهياكل الرياضية اعطى خلالها إشارة الانطلاق من المركب الاولمبي 40.000 مقعد ببلقايد.

فيما وقف وزير الفلاحة خلال زيارة العمل التب قادته إلى وهران على مشروع الصومعة التاسعة لتخزين الحبوب بمنطقة وادي تليلات من ضمن سلسلة المشاريع الاستثمارية.

التي قامت بها الدولة ووزارة الفلاحة عن طريق الديوان الوطني للحبوب وذلك للرفع ودعم قدرات الجزائر في مجال التخزين.

خصوصا مع وفرة المنتوج خلال هذه السنة والذي قدر بـ 60 مليون قنطار من الحبوب ما يساهم في تأمين السوق والطلب الجزائريين.

خاصة أمام اضطراب السوق الدولي في مادة القمح الصلب وارتفاع أسعاره حيث تسعى الدولة إلى استلام مشاريع أخرى في التخزين قبيل الانطلاق في حملة الحصاد والدرس.

