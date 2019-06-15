وزير الفلاحة يشرف على الإنطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس من المدية

حل اليوم وزير الفلاحة، بولاية المدية في زيارة عمل لقطاعه، حيث أشرف على الإنطلاق الرسمي لحملة الحصاد و الدرس للموسم الفلاحي 2018/2019 من بلدية سدراية.

وأبرز الوزير، أن هذه السنة تبشر بالخير، مؤكدا دعم الدولة من أجل تجميع الحبوب، وتسخير جميع الوسائل، و كذا انطلاق حملة مكافحة الحرائق التي سخرت لها كامل الإمكانيات من أجل إنجاحها.

كما أشرف الوزير على عملية انطلاق السقي من سد بني سليمان ، مشددا على تعزيز إمكانيات السقي والري، والذي اعتبره مكسبا جديدا يتعزز به قطاع الفلاحة وطنيا.

كما تم منح 11 شهادة على الفلاحين المستفيدين من مختلف التجهيزات الفلاحية، سيما آلة الحصاد.