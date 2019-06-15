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وزير الفلاحة يشرف على الإنطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس من المدية

الوطني
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وزير الفلاحة يشرف على الإنطلاق الرسمي لحملة الحصاد والدرس من المدية
بقلم نسرين محفوف

حل اليوم وزير الفلاحة، بولاية المدية في زيارة عمل لقطاعه، حيث أشرف على الإنطلاق الرسمي لحملة الحصاد و الدرس للموسم الفلاحي 2018/2019 من بلدية سدراية.

وأبرز الوزير، أن هذه السنة تبشر بالخير، مؤكدا دعم الدولة من أجل تجميع الحبوب، وتسخير جميع الوسائل، و كذا انطلاق حملة مكافحة الحرائق التي سخرت لها كامل الإمكانيات من أجل إنجاحها.

كما أشرف الوزير على عملية انطلاق السقي من سد بني سليمان ، مشددا على تعزيز إمكانيات السقي والري، والذي اعتبره مكسبا جديدا يتعزز به قطاع الفلاحة وطنيا.

كما تم منح 11 شهادة على الفلاحين المستفيدين من مختلف التجهيزات الفلاحية، سيما آلة الحصاد.


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