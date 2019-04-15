وزير الفلاحة يشيد بالتزام شعبة الدواجن بتوفير اللحوم بأسعار معقولة في رمضان

ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عوماري،التزام المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الدواجن، بضمان وفرة اللحوم البيضاء والبيض في رمضان.

حيث عبّر الوزير عن ارتياحه لالتزام المجلس، أمس خلال اجتماع مع المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الدواجن حول تنظيم وتنمية الشعبة.

بتوفير اللحوم البيضاء والبيض ذات النوعية الجيدة، وبأسعار في متناول المستهلكين، حيث دعا المجلس إلى دمج النظام الذي وضعته الحكومة

والمتعلق بفتح الأسواق الجوارية خلال شهر رمضان، لتمكين مربي الدواجن من البيع مباشرة للمستهلكين، شريطة احترامهم للظروف الصحية اللازمة.

كما أعطى عوماري تعليمات تتعلق بتسهيل الإجراءات المرتبطة بتنمية الشعبة والإستثمار، ولا سيما في المصب(بناء مذابح،تحويل المنتجات الفرعية للدواجن وتثمينها).

كما سمح الإجتماع الذي حضره كل من المدراء المركزيون المعنيون، وكذا أعضاء المجلس الوطني المتعدد المهن لشعبة الدواجن،

بالتذكير بأهمية شعبة الدواجن في الإنتاج الفلاحي والاقتصاد الوطني، حيث ذكر الوزير بالدور الذي تلعبه هذه الشعبة في تحقيق الاستقرار

الإجتماعي والإقتصادي للبلاد، خاصة في المناطق الريفية، مضيفا أن التجربة التي اكتسبها هذا النشاط الفلاحي سيساهم أكثر في تنويع الإقتصاد.