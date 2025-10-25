وزير الفلاحة يصل إلى البويرة.. غرس 30 ألف شجرة بالولاية

وصل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين المهدي وليد، ووزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب، مصطفى حيداوي، رفقة رئيس جمعية الجزائر الخضراء في زيارة الى ولاية البويرة، للإشراف على انطلاق حملة غرس 30 ألف شجرة موزعة عبر تراب الولاية.

وحسب بيان لمصالح ولاية البويرة، كان في استقبال الوزير، بإقامة النسيم، والي الولاية، عبد الكريم لعموري. بمعية كمال بوستة، رئيس المجلس الشعبي الولائي.

بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الأمنية، ونواب البرلمان بغرفتيه، والأسرة الثورية، والمجلس الأعلى للشباب، وإطارات ومنتخبي الولاية.