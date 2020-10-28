وزير الفلاحة يطمئن الموالين: سيتم تموينكم بالشعير خلال الأيام القادمة

سيتم تمويل الموالين بمادة الشعير لتغذية أنعامهم خلال الأيام القادمة.

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، عن إتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تموين الموالين بمادة الشعير لتغذية أنعامهم، في ظل الجفاف الذي تعرفه عدة ولايات.

وقال وزير الفلاحة، من سيدي بلعباس، أن كافة التعليمات أعطيت والإجراءات اتخذت لبدء تزويد الموالين بمادة الشعير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير الفلاحة أن الدولة لن تتخلى عن الموالين.

مشيرا في السياق ذاته ان “الديوان الوطني لتغذية الأنعام استلم 10 بالمائة فقط من كمية الشعير التي كان من المنتظر أن يستلمها بسبب جائحة كورونا و هو ما أثر سلبيا على صناعة الأعلاف و توزيعها على الموالين”.