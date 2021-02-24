وزير الفلاحة يعزي في وفاة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر

بعث وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني ببرقية تعزية في وفاة رئيس الغرفة الفلاحية لولاية الجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد تقد الوزير بتعازيه إلى عائلة الراحل، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنات، هو أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وجاء في برقية الوزير:”اللهم اغفر له و ارحمه و عافه و اعف عنه و أكرم نزله و وسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد ونقه من الخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، و زوجا خيرا من زوجه، و أدخله الجنة و اعذه من عذاب القبر و من عذاب النار، اللهم أروي قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب اجعلهم من المكرمين المُنعمين .