وزير الفلاحة يعزي في وفاة شخصين غرقا بحوض مزرعة نموذجية بالأغواط

قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، تعازيه في وفاة شخصين غرقا بحوض مزرعة نموذجية بالأغواط.

وقال “ببالغ الأسى والحزن، تلقينا خبر غرق شخصان يعملان بالمزرعة النموذجية الشهيد نمير الطاهر بتاجموت، إثر سقوطهما داخل حوض مائي”.

وعلى اثر هذا المصاب الأليم –يضيف الوزير- أتقدم بإسمي واسم كل إطارات وموظفي ومهنيي القطاع بتعازينا القلبية الحارة ومشاعر المواساة.

ودعا الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته وينعم عليهما بعفوه ورضوانه ويلهما أفراد عائلتهما وأهلهما الصبر والسلوان.