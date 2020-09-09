وزير الفلاحة يعزي في وفاة عامل بالوادي إثر انهيار بئر

قدم وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، تعازيه، في وفاة عامل يومي في مجال الفلاحة ببلدية الرقيبة بالوادي اثر انهيار بئر.

وجاء في التعزية “ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره، تلقيت خبر وفاة عطية عبد القادر بن مبروك”.

ويشغل الضحية، عامل يومي في مجال الفلاحة ببلدية الرقيبة ولاية الوادي، حيث لقي حتفه اثر انهيار بئر أثناء أشغال حفره.

وأضاف الوزير “أشاطركم ألمكم وأحزانكم بهذا المصاب الجلل برحيله وأتقدم إليكم بتعازي القلبية الحارة وبمشاعر المواساة والتعاطف”.

وقد لقي شاب، أمس الثلاثاء، حتفه اختناقا تحت الرمال ببئر فلاحي بمنطقة تيلوفة الفلاحية إثر انهياره عليه خلال عملية الحفر.

وعند الوصول الى عين المكان نزل المنقذ بقارورة الاكسجين اين تبين ان الضحية بقي لمدة معتبرة تحت الرمل.

وعثر على الضحية وآلة الحفر بيديه، حيث تم اخراج الرمل من البئر الذي كان بقطر 1 متر وعمقه 12 مترا.