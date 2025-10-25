وزير الفلاحة يعطي إشارة انطلاق حملة التشجير المليونية

أشرف وزير الفلاحة ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم السبت، من الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو على إعطاء إشارة انطلاق أكبر حملة تشجير بالجزائر.

وجاءت هذه الحملة الواسعة التي امتدت عبر كافة ولايات الوطن إحياءً لليوم الوطني للشجرة المصادف لـ25 أكتوبر. تحت شعار “خضراء باذن الله”، و تهدف الى تعزيز الغطاء النباتي و مكافحة آثار التغييرات المناخية.

يشار أن هذه العملية التي تنظمها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بإشراف المديرية العامة للغابات ستشمل كل ولايات الوطن. وخصصت لها مليون شتلة من الأشجار الملائمة لطبيعة كل منطقة من بينها أكثر من 130 ألف شجرة مثمرة لضمان تنوع بيئي متوازن ومستدام

