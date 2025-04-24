وزير الفلاحة يعلن عن موعد وأماكن بيع الكباش المستوردة للمواطنين

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أن إنطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة للمواطنين ستكون بداية شهر ماي.

وأشار وزير الفلاحة خلال جلسة علنية اليوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني. أن القرار الذي اتخذه الرئيس تبون بإستيراد الأضاحي لهذا العيد كان له أثر إيجابي كبير. وأدخل الفرحة على العائلات الجزائرية. مشيرا إلى أن عملية إستيراد الأضاحي لا تزال متواصلة وسيتم إستقبال باخرة كل يومين.

وأكد وزير الفلاحة، أن الموانئ التسعة مهيأة وجاهزة من أجل استقبال الكباش المستوردة، وعملية البيع ستكون عبر الأسواق الجوارية في الولايات لكل المواطنين دون اقصاء بالتنسيق مع وزارة التجارة. حيث تم إعداد مخطط محلي بالتنسيق بين وزارة التجارة ووزارة الفلاحة، لتحديد مواقع البيع.

وكشف الوزير في سياق ذي صلة، أن عملية بيع الأضاحي المستوردة ستكون مباشرة للمواطنين. داعيا إياهم إلى التحلي بالعقلانية خاصة وأنها ستكون متاحة لكافة المواطنين. وتمتد إلى نهاية شهر ماي. كما ستشمل كل الولايات دون استثناء مع ضمان التوزيع العادل والمنصف حسب عدد العائلات.

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