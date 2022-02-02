وزير الفلاحة يقدم عرضا حول إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وأفاق تعزيز وتحسين هذا المنتوج

قدمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول حول إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء وأفاق تعزيز وتحسين هذا المنتوج.

وخلال إجتماع الحكومة برئاسة الوزير الاول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عن طريق التحاضر الـمرئي عن بعد تم عرض مؤشرات فروع الإنتاج الوطني ذات الصلة.

كما تم عرض مؤشرات فروع الإنتاج الوطني ذات الصلة، وكذا آفاق تعزيز وتحسين توفر هذه الـمنتجات والولوج إليها. وذلك من خلال تنفيذ الآليات التي تم وضعها من أجل عصرنة هذه الفروع، بالانضمام والاحترافية وتعزيزالشراكة بين جميع الفاعلين.

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تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة وبالتنسيق مع مديريتي التجارة والفلاحة بولاية الوادي من حجز 1460 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، ومخالفة لشروط التخزين وكذا النظافة الصحية وصلاحية السلع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار محاربة الأنشطة التجارية غير المشروعة وخاصة الماسة بالصحة العامة. كمال أن عناصر المصلحة قامت بعمليات مراقبة لأحد المحلات التجارية الخاصة للبيع بالتجزئة للحوم بعاصمة الولاية لصاحبه الذي يحوز على مستخرج سجل تجاري.

وأضاف البيان، أنه وبعد المراقبة المعمقة بالتنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية أثبتت المعاينة عدم سلامة المادة الغذائية. وأن اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري. اين رفعت المخالفة ضد صاحب المحل عن عدم إحترام صاحب المحل للنظافة والنظافة الصحية الصحية وشروط التخزين.

بالاضافة كذلك إلى حجز السلعة و توجيهها إلى الإتلاف. و بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف جزائي للمخالف عن مخالفة عدم احترام الزامية النظافة والنظافة الصحية. وشروط الحفظ للمادة الغذائية المعروضة للبيع .

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