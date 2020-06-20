وزير الفلاحة يكرم عددا من الأطباء البيطريين الناشطين بولاية البليدة

قام وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري، اليوم السبت، بتكريم عدد من الاطباء البيطريين الناشطين بولاية البليدة.

ويأتي التكريم، عرفانا بجهودهم وتقديرا للتضحيات التي قدموها في ظل تفشي وباء كورونا والحجر الصحي الذي فرض على الولاية.

وحضر حفل التكريم فؤاد شهات، الوزير المنتدب المكلف بالزراعة الصحراوية والجبلية، اطارات مركزية بالوزارة، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء.

وأكد الوزير أن هذا التكريم لا يمثل فقط البيطريين الناشطين بولاية البليدة بل يعني ألاف البياطرة التابعون للقطاع الخاص والعام المجندون في الميدان عبر التراب الوطني وعلى الحدود البرية والبحرية، من أجل السهر على حماية الصحة الحيوانية والحفاظ على سلامة المستهلك.

وثمن عماري هبة هذا السلك الهام وسط تفشي جائحة كورونا لمراقبة المسالخ والمذابح والتبرعات والحملات التضامنية، بالإضافة الى مشاركتهم في عمليات التعقيم والوقاية.

كما دعا الوزير البيطريين الى مواصلة كفاحهم ونشاطهم والمساهمة بصفة فعالة في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وتثمينها.

وألح الوزير على أهمية تكثيف التكوين والبحث العلمي لمعاصرة التطورات والتغيرات التي تطرأ في مجال الصحة الحيوانية وعلاقتها بالاقتصاد ككل.