وزير الفلاحة يكرم ويرقي عون غابات إلى رتبة مفتش بعد إنقاذه فتاتين من حريق

كرم وزير الفلاحة، عماري شريف، عون الغابات، شعبان ياسين، من محافظة الغابات لسكيكدة نظير مجهوذاته الأخيرة التي سمحت بإنقاذ فتاتين بغابة القل أثناء عملية إخماد حريق مهول.

كما استفاد هذا الأخير من ترقية، ليتم رفع درجته من مفتش فرقة إلى مفتش رئيسي، بالإضافة إلى استفادته من عمرة وجهاز حاسوب.

ودعا الوزير خلال حفل التكريم، إلى ضرورة اعتماد إستراتيجية للاتصال بالمواطنين، خاصة سكان الغابات والمرأة الريفية، لإشراكهم في العمليات الاستباقية لإخماد الحرائق .

وبخصوص أول مبادرة لتكريم أعوان الغابات، أشار أنها مبادرة من الحكومة لتشجيع أعوان الغابات الذين يجتهدون في حماية الغابات من الحرائق، مثلهم مثل أعوان الحماية المدنية.