وزير الفلاحة يكشف عن أسعار اللحوم الحمراء المستوردة 

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني عن إستيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء.

وعلى هامش جلسة علنية بالبرلمان خصصت للمصادقة على الاحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان بخصوص نص قانون الغابات والثروات الغابية، أوضح هني أن إستيراد كميات هامة من اللحوم الحمراء بغرض تسويقها بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 دينار للكيلوغرام الواحد.

كما أعلن وزير الفلاحة أن عمليات إستيراد اللحوم الحمراء بدأت الأسبوع الفارط عبر عدة موانئ من بينها مينائي سكيكدة ومستغانم، وستتواصل من خلال دخول كميات هامة هذا الاسبوع.

وأضاف هني انه تم الإتفاق مع المتعاملين الإقتصاديين المعنيين على تسويق هذه الكميات بسعر في متناول المواطنين تم تحديده بين 1200 و1300 دينار للكيلوغرام الواحد.