وزير الفلاحة يلتقي أعضاء المجلس الوطني المهني لشعبة الخضروات

عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، لقاء مع أعضاء المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة الخضروات. والذي تم خلاله مناقشة مستوى تنمية هذه الشعبة وآفاق تطويرها.

وحسب بيان للوزارة، فإن هذا اللقاء يأتي في إطار العمل التشاوري و الحوار بين الإدارة وممثلي المهنيين في كل الشعب. حيث تم الاستماع إلى انشغالات مهنيي هذه الشعبة التي حققت إكتفاء ذاتيا من حيث الانتاج. فيما يتطلع المنتجون فيها إلى تطوير الإنتاج الوطني للبذور ورفع كميات التصدير.