وزير الفلاحة يلتقي إتحاد المهندسين الزراعيين

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني لقاء عمل مع إتحاد المهندسين الزراعيين .

أين استمع الوزير لإنشغالات رفعها رئيس الإتحاد، منيب أوبيري، تهم المهندسين وقطاع الفلاحة بصفة عامة.

حيث تم خلال اللقاء عرض مقترح مشروع مرسوم تنفيذي لإنشاء العمادة الوطنية للمهندسين، والتأكيد على استكمال إعداد مشروع تقنين وتنظيم إعتماد مكاتب الدراسات الفلاحية.

كما تم عرض توصيات الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للإتحاد.

وأكد عبد الحميد حمداني خلال الإجتماع على ضرورة ادماج المهندسين الزراعيين في القانون المتعلق بحق منحهم اراضي الإستثمار الفلاحي في إطار الإمتياز.