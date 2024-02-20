وزير الفلاحة يلتقي مدراء CCLS وOAIC

عقد وزير الفلاحة والتنمية، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء، لقاء وطنيا مع مدراء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة CCLS. و اطارات الديوان الجزائري المهني للحبوب OAIC.

وتم خلال هذا اللقاء تقييم حملة الحرث و البذر لموسم 2023-2024 بالنسبة لإنتاج الحبوب والبقوليات. حيث ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية لفائدة الفلاحين المتضررين من الجفاف في الموسم الفارط. و التي ساهمت في إنجاح حملة الحرث والبذر للموسم الجاري.

كما نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف تعاونيات الحبوب التي تلعب دورا محوريا فيما يخص تطوير الشعب الإستراتيجية (الحبوب والبقوليات ). من حيث توفير المدخلات الزراعية، إضافة إلى مساهمتها في تموين السوق بهذه المواد الأساسية.

فيما يخص حملة الحصاد والدرس، أكد الوزير على ضرورة التحضير الإستباقي لهذه العملية بتجنيد كل الوسائل لمرافقة المنتجين في الميدان. إضافة إلى ذلك تم مناقشة ملف توسيع قدرات التخزين. والتوجيهات الجديدة الخاصة بإعادة تنظيم المزارع النموذجية وتخصيصها في إنتاج الزراعات الإستراتجية.