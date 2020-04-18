وزير الفلاحة يناقش مع لباطشة سبل بعث الحياة الاقتصادية في ظل كورونا

استقبل شريف عماري، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، هذا اليوم، بمقر الوزارة، سليم لباطشة، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وحسب بيان للوزارة، تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى تبادل وجهات النظر والتصورات حول الآثار المترتبة من جراء كوفيد 19.

وكذا سبل استمرارية النشاط الاقتصادي في ظل احترام تدابير الوقاية من هذا الوباء، بغرض الحفاظ على مناصب العمل والاستعداد لمزاولة النشاط التنموي.

وشكل اللقاء، فرصة كذلك للتطرق إلى بعض النقاط التي تهم عمال القطاع المنطوين تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين.

وقد تجلت هذه الأهمية كذالك من خلال اللقاءات العديدة التي جمعت الإدارة بالشريك الاجتماعي، والتطرق لمختلف المشاكل الاجتماعية المهنية.

وفي هذا الصدد، أكد شريف عماري على المساندة الدائمة لعمال وإطارات هذا القطاع الإستراتيجي، الذي يلعب دوراً هاماً في المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، مما يعد فرصة لتكثيف الجهود لمواجهة انعكاسات هذا الوباء.

و من جهة أخرى، أكد لباطشة، أن هذا اللقاء يصبوا إلى تقريب الرؤى وتعزيز قنوات الحوار مع الإدارة، خاصة في ظروف أزمة جائحة Covid-19.

وجاء هذا اللقاء، في إطار تجسيد توجيهات الوزير الأول التي تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من أرباب العمل والشركاء الاجتماعيين.

وذلك لفتح مشاورات حول تقييم اثر التدابير المتخذة من قبل السلطات، للوقاية من جائحة كورونا فيروس ومكافحته، على نشاط المؤسسات الاقتصادية والتشغيل بها، ومدى تضررها وذلك لبحث سبل إعادة بعث الحياة الاقتصادية من جديد.