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الوطني

وزير الفلاحة ينهي مهام مدير مركزي للرقابة التقنية

بقلم حيدر فطومة
وزير الفلاحة ينهي مهام مدير مركزي للرقابة التقنية
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أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني،مهام رابح فيلالي مدير مركزي للرقابة التقنية.

وجاء إنهاء مهام فيلالي على خلفية أزمة البطاطا التي تعرفها العديد من مناطق الوطن حاليا.

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