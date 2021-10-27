وزير الفلاحة ينهي مهام مدير مركزي للرقابة التقنية
بقلم حيدر فطومة
أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني،مهام رابح فيلالي مدير مركزي للرقابة التقنية.
وجاء إنهاء مهام فيلالي على خلفية أزمة البطاطا التي تعرفها العديد من مناطق الوطن حاليا.
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
طالع أيضا:
طالع هابط: يا الوزير البطاطا راهي 110 دج .. ديرولنا حل دبروا راسكم
رابط دائم : https://nhar.tv/2peUe