وزير الفلاحة ينهي مهام مدير مركزي للرقابة التقنية

أنهى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني،مهام رابح فيلالي مدير مركزي للرقابة التقنية.

وجاء إنهاء مهام فيلالي على خلفية أزمة البطاطا التي تعرفها العديد من مناطق الوطن حاليا.

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