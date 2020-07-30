وزير الفلاحة يهنىء الجزائريين وكافة مستخدمي قطاعه بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ مساء اليوم الخميس وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني الجزائريين وكافة مستخدمي قطاعه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

نشرت الوزارة عبر صفحتها على الفيسبوك رسالة التهنئة وهذا نصها:

“أتقدم بخالص التهاني لكل إطارات، موظفي ومهنيي قطاع الفلاحة والتنمية الريفية من فلاحين، مربين، بياطرة، ومهندسين، أعوان الغابات وكل الفاعلين في القطاع.”

وأضاف الوزير “وعبرهم أزف التهاني لكل الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وإختتم الوزير “سائلا المولى عز وجل القبول منا و منكم المناسك وصالح الأعمال وأن يرفع علينا وعلى العالم أجمع هذا الوباء ويرحم موتانا ويشفي مرضانا”