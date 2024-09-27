وزير الفلاحة يُجري لقاءات مع وزراء وممثلي هيئات ومنظمات دولية

أجرى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الجمعة، لقاءات ثنائية مع وزراء وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية.

وحسب بيان للوزارة، جاءت هذه اللقاءات، على هامش أشغال اجتماع وزراء الفلاحة لمجموعة السبعة G7 المنعقد بمدينة سيراكوز (ايطاليا)،

وتحادث الوزير مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعة FIDA، ألفارو لاريو. والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO، شو دونيو.

هذا وشارك شرفة، إلى جانب وزراء ل11 دولة إفريقية أخرى في أشغال منتدى الزراعة لمجموعة السبعة G7 الذي افتتحت يوم الخميس. لمناقشة وبحث تعزيز التعاون بين وزارات الزراعة في مجموعة السبع و مثيلتها في افريقيا.

وضم هذا المنتدى الذي جاء بمبادرة من رئاسة ايطاليا لمجموعة السبعة، حوالي 400 مشارك من بينهم منظمات وهيئات دولية.