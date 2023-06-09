وزير الفلاحة يُستقبل من طرف رئيس فنزويلا

أُستقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، من قبل رئيس جمهورية فنزويلا نيكولاس مادورو، رفقة نائبة رئيس الجمهورية الفنزويلية دلسي رودريغيز، بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس.

وجاء هذا الإستقبال، على هامش مشاركة الوزير، في أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي. يومي 8 و09 جوان الجاري.

وكان للوزير فرصة لمناقشة عدة مسائل وقضايا تخص الطرفان من اجل سبل تعزيز افاق الشراكة والتعاون بين البلدين.

مشيدا بالمستوى العالي الذي يميز العلاقات الصداقة والاخوة بين الشعبين. حيث يسيران نحو مستقبل افضل وكذا سعي كل من الجزائر و فنزويلا الى المضي قدما.

وتهدف هذه الزيارة الى تعزيز وتقوية العلاقات القائمة بين البلدين والتي تكتسي طابعاً بالغ الأهمية في ضوء العلاقات التاريخية للصداقة المتميزة بين الجزائر وفنزويلا.

وكذا تنفيذا للقرارات السلطات العليا التي تم اتخاذها خلال القمة الثنائية التي جمعت رئيسي البلدين بمناسبة زيارة الصداقة والعمل التي قام بها إلى الجزائر في جوان 2022.

كما أستقبل هني من طرف وزير الخارجية لجمهورية فنزويلا ويلمار كاسترو سوتيلدو. وهذا بحضور اطارات من البلدين وكذا سفير الجزائر بفنزويلا.

وتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مسائل وقضايا تخص البلدين خاصة ما تعلق بالجالية الجزائرية بفنزويلا. وكذا تسهيل الاستثمار للجانب الفنزويلي.

كما نوه الوزير أيضا أن الجزائر من خلال وزارة الخارجية وممثليتها في الخارج ترافق وتسهل كل الاجراءات الاستثمارية من أجل الولوج إلى أعلى مستويات الصداقة والتعاون بين الطرفين.