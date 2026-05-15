وزير الفلاحة يُشرف على انطلاق حملة حصاد الحبوب من تيميمون

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، على إعطاء إشارة انطلاق حملة حصاد الحبوب لموسم 2025-2026 من محيط “سطح أقروت”، من قلب تيميمون.

ووقف الوزير، على النتائج المشرفة التي يحققها الفلاحون والمستثمرون، وأغلبهم من الشباب، رغم تحديات المناخ وبعد المسافات.

وقال الوزير، أن ما شاهدناه في الميدان يؤكد أن الجزائر قادرة على كسب رهان السيادة الغذائية. خاصة مع تحقيق مردود يفوق 80 قنطارًا في الهكتار بفضل اعتماد التكنولوجيا الحديثة والمسار التقني الصحيح.

وكشف أن هذا الموسم عرف ارتفاع المساحات المزروعة بالحبوب في تيميمون بـ46 بالمائة، مقارنة بالموسم الماضي. وهو ما استدعى تسخير إمكانيات لوجستية إضافية. حيث جندت شركة “Agrodrive” آلات حصاد حديثة لإنجاح عملية الحصاد.

وشكر الوزير، كل الفلاحين، والمستثمرين، والمهندسين، وسائقي الحصادات الذين يعملون ليلًا ونهارًا لإنجاح موسم الحصاد.

كما أكد الوزير، مواصلة العمل على التكفل بانشغالاتهم، سواء بتعزيز العتاد، توسيع المستثمرات أو ربط المحيطات الفلاحية بالكهرباء.

وعبر الوزير، عن سعادته بالوقوف على تقدم مشروع “BF الجزائر” بالشراكة الجزائرية الإيطالية. الذي يمثل نموذجًا للاستثمار المنتج ونقل الخبرة في الزراعات الإستراتيجية.

وأورد ياسين وليد: “الرهان اليوم ليس فقط توسيع المساحات المزروعة. بل بناء منظومة فلاحية حديثة تعتمد على المكننة، التكوين، التكنولوجيا، والنجاعة في استغلال الموارد. الجزائر الفلاحية تبنى بالميدان. والجنوب أصبح جزءًا أساسيًا من معادلة الأمن الغذائي الوطني”.