وزير الفلاحة يُشرف على تنصيب إطارات قطاعه

أشرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، على مراسم تنصيب إطارات من الإدارة المركزية وكذا من المديرية العامة للغابات.

وحسب بيان للوزارة، يتعلق الأمر بالمفتش العام للوزارة، نجيب زروقي، ومسعود بن دريدي، المدير العام للإنتاج الفلاحي. وسي علي، مدير حماية النباتات والحيوانات بالمديرية العامة للغابات.

بالإضافة إلى ستة مدراء فرعيين بالوزارة و أربعة مدراء فرعيين بقطاع الغابات.

وذكر الوزير، خلال هذه المناسبة، بالرهانات المنوطة بالقطاع والتحديات الواجب رفعها من أجل تعزيز الأمن الغذائي. لا سيما في إطار الرؤية الجديدة الخاصة بتوسيع الاستثمار في الجنوب. إضافة إلى دور القطاع في الحفاظ على الإرث الطبيعي الوطني.

كما اغتنم الوزير هذه الفرصة لتقديم رسالة شكر وعرفان لأعوان الغابات المجندون في الميدان للحفاظ على الثروة الغابية. وكذا لأعوان الإحصاء للعمل الجبار الذي قاموا به لإنجاح الإحصاء العام للفلاحة 2024.