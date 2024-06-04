وزير الفلاحة يُعطي إشارة إنطلاق حملة الحصاد والدرس من البويرة

شرع وزير الفلاحة والتنمية، يوسف شرفة، صباح يوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى البويرة، أين سيعطي إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس لموسم 2023 /2024 بالولايات الشمالية للبلاد، ومعاينة عدة مشاريع ومستثمرات فلاحية.

وحسب بيان للوزارة، سيضع شرفة حجر الأساس لإنجاز ستة مراكز جوارية لتخزين الحبوب. من بين ثمانية مراكز التي استفادت منها هذه الولاية ذات القدرات الفلاحية الكبيرة.

وتدخل هذه المنشآت ضمن البرنامج الوطني الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب على المستوى الوطني (52 ولاية). المتضمن إنجاز 350 مركزا جواريا بسعة إجمالية 1.75 مليون طن من الحبوب. و30 صومعة تخزين إستراتيجية بسعة تخزين إجمالية تقدر ب 03 ملايين طن.

كما يجري استكمال إنجاز 16 صومعة تخزين إستراتيجية معدنية ذو سعة تخزين إجمالية تقدر ب 250.000 طن.

بالإضافة إلى زيارة مستثمرات فلاحية بالولاية، سيقف الوزير على إحدى وحدات الإنتاج الفلاحي (مزرعة نموذجيّة سابقا). التي أصبحت موجهة لتطوير الزراعات الإستراتيجية. حسب التوجّهات الجديدة للقطاع الفلاحي. وذلك تنفيذاً لقرارات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 فيفري 2024.

وتمّ إعادة هيكلة المزارع النموذجيّة لتصبح وحدات فلاحية للإنتاج تابعة للدّولة متخصصة في إنتاج وتطوير الشعب الإستراتجيّة (البقوليات، وتكثيف البذور، الزراعات الزيتية، والأشجار المقاومة).

وفي هذا الإطار، تم إعادة هيكلة مجمّع تثمين المنتجات الفلاحية (GVAPRO). ليصبح المؤسّـسة العموميـة الاقتصادية ذات الأسهم مكلفة بتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتجيّـة.