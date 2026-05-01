وزير الفلاحة يُهنئ عمال قطاعه ويؤكد دعمهم وتحسين ظروف عملهم

هنأ وزير الفلاحة، ياسين وليد، كافة عاملات وعمال قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، من إطارات وتقنيين وعمّال، وكذا الفلاحين والمربّين والصيّادين وأعوان الغابات عبر كامل التراب الوطني، بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي.

وأكد الوزير، إن جهود العمال المتواصلة في الحقول، وفي عرض البحر، وفي الغابات، وفي مختلف مواقع الإنتاج والحماية. تشكّل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، والحفاظ على مواردنا الطبيعية، وتعزيز السيادة الاقتصادية لبلادنا.

مضيفا أن العمال في القطاع الفلاحي، يساهمون في الصفوف الأولى، بإخلاص في رفع التحديات وضمان وفرة المنتجات الفلاحية والبحرية، وصون الثروة الغابية.

وثمن الوزير، عاليا، التضحيات التي يبذلونها يومياً، في ظروف طبيعية ومهنية تتطلب الكثير من الصبر والعزيمة. مؤكدا التزامه بمواصلة دعمهم، وتحسين ظروف عملهم، ومرافقتهم نحو مزيد من العصرنة والتطوير.