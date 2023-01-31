وزير الفلاحة: 15 مليون رأس من الماشية تُذبح سنويا و4 ملايين خلال عيد الأضحى

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، على أهمية التنسيق بين قطاعي الفلاحة والصناعة من أجل تثمين الإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مجال الصناعات النسيجية والجلدية.

وأشار وزير الفلاحة، إلى أن القطاع يتوفر على مركبات ذبح جهوية للمواشي تابعة للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء بكل من عين مليلة “أم البواقي” وحاسي بحبح “الجلفة” وبوقطب “البيض”. تضاف إلى 370 مذبح معتمد تابع للقطاع الخاص. حيث تلعب كلها دورا هاما في تزويد قطاع الصناعة بالجلود الطبيعية والصوف بشكل أساسي.

كما أشار وزير الفلاحة، إلى أن عدد رؤوس المواشي التي تذبح سنويا ومن مختلف الأصناف تصل إلى 15 مليون رأس. يضاف اليها ما بين 3.5 و4 ملايين راس من الأغنام تذبح بمناسبة عيد الأضحى. وهو ما يفرض وضع إطار عمل متعدد القطاعات، بهدف إنشاء جهاز دائم ومبتكر، خاص باسترجاع وتثمين المادة الأولية.

وحثّ وزير الفلاحة، بهذا الخصوص المتعاملين والمهنيين من قطاعي الفلاحة والصناعة على تشكيل فوج عمل مشترك من أجل وضع جهاز للتكفل باسترجاع واستغلال الجلود والصوف مباشرة خلال فترات عيد الأضحى. بتوجيهها إلى التحويل مع مراعاة احترام المعايير التقنية للوصول إلى منتوج نهائي ذو جودة.

أما بخصوص دور قطاع الفلاحة في المساهمة في توفير القطن. عبر الوزير عن إرتياحه للاهتمام الذي عبّر عنه مستثمرون وطنيون وأجانب بإطلاق مشاريع في مجال زراعة هذه المادة الأولية الأساسية للنسيج. لاسيما بجنوب البلاد وهو ما يبشر بمستقبل واعد لهذه الشعبة.

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