وزير الفلاحة: 83 مشروع حيز الإستغلال ورفع العراقيل على 8 مشاريع

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، أن 83 مشروع في القطاع الفلاحي في قيد الإستغلال. وفي التقرير الأول للوزارة تم رفع التحفظات والعراقيل على 8 مشاريع في ديسمبر 2021 وسيتم تقديم رخص إستثنائية.

وخلال لقاء حول المشاريع الإستثمارية العالقة، أكد وزير الفلاحة أن القطاع يعطي الأولوية والأهمية البالغة في الحفاظ على الأراضي الفلاحية.

كما كشف عن إنجاز 23 مشروع فيه بنايات بدون رخصة في الأراضي الفلاحية. أما بالنسبة للمصالح البيطرية تم رفع التحفظات والعراقيل عن مشروعين.

فيما لم يتم رفع التحفظات على 7 مشاريع خاصة بوحدات إنتاج الأعلاف، كونها تابعة لمادة الشعير. كما كشف الوزير أن هناك 11 مشروعا قيد الإستغلال تابعة لإنتاج الحليب المبستر. مشيرا إلى ان المواد الأولية مدعمة من طرف الدولة.

وبخصوص المشاريع التابعة للمطاحن، فهناك 40 مشروع تابع لها، تم رفع التحفظ على 3 مطاحن بكل من سوق اهراس وبسكرة وتبسة، من أجل تغطية إحتياجات المواطنين.

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هذا عدد المشاريع التي تم رفع العراقيل عنها لحد الساعة

أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الأحد، عن تسجيل 83 حالة لرفع العراقيل عن المشاريع الاستثمارية.

وقال وزير الصناعة، في لقاء حول المشاريع الاستثمارية العالقة، إن رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون. قد أمر برفع العراقيل عن المشاريع العالقة قبل نهاية السنة. بما في ذلك تكييف الأحكام القانونية ذات الصلة بالتعمير وإعادة شروط تصنيف الأراضي الفلاحية. التي أنجزت عليها مشاريع استثمارية.

وسجلت مصالح الوزارة 402 مشروعا استثماريا عالقا، نتيجة مقاربة بين وزارة الصناعة ووزارة الداخلية.

وبعد شهرين من العمل، تم تسجيل 83 حالة لرفع العراقيل، أي زيادة 26 مشروع زيادة عن المشروع الأول. و95 حالة في طريق رفع العراقيل.

بالإضافة إلى ذلك، 26 حالة تكفل على المستوى المحلي، و25 حالة تتعلق بعدم تجاوب المستثمرين لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وتتعلق إشكالية المستثمرين في هذه الحالة بعملية تزويدهم بالمياه أو الكهرباء أو الغاز. حيث طالب الوزير من المستثمرين التقرب من المصالح المعنية لدفع المستحقات المتعلقة بعملية الربط.

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